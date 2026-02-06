YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

-Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Doğu Akdeniz’deki enerji aramaları nedeniyle yaşanan ve yıllarca süren diplomatik gerilimin ardından Türkiye’ye resmen geri dönmeye hazırlanıyor. Bu geri dönüş Ankara için önemli bir dış finansman kaynağını yeniden canlandıracak.

-AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ankara ziyareti öncesinde Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Avrupalı ve Türk yetkililerin bu hafta toplam değeri 200 milyon Euro olan iki yenilenebilir enerji projesi için anlaşmalar imzalayacağını söylemişti.

-EIB yönetim kurulu, kasım ayında yapılan toplantıda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile ihracat kredi kuruluşu Türk Eximbank’a verilecek 100’er milyon Euro'luk iki krediyi gündemine almıştı; ancak toplantı sonrasında bir karar açıklanmamıştı.

EIB, 2019 yılında, AB üyesi Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs'ın sularında Ankara’nın “yasadışı” petrol ve doğal gaz aramaları gerekçesiyle AB’nin uyguladığı daha geniş kapsamlı yaptırım önlemleri çerçevesinde Türkiye’ye yeni kredileri resmen askıya almıştı.

Banka, 2023’te Türkiye’yi vuran yıkıcı depremlerin ardından kredi durdurma kararına istisna getirerek yeniden inşa çalışmalarını desteklemek için 400 milyon Euro'luk kredi açıklamıştı.

***

Bayram değil seyran değil !.. Olup biteni hayra mı yormak lazım?..

Sıcak gelişmenin analizini iki uzman isme bırakalım. Eski ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’in yorumu şöyle;

“Avrupa yatırım ve ticaret konularında Türkiye ile her zaman anlaşma yapıyor. Ancak tam üyelik ve güvenlik mimarisi konusunda Türkiye’yi AB içine almıyor. Bugün geldiğimiz noktada AB Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye yatırım için kaynak aktarması ancak bu şekilde görülebilir. Bu tür anlaşmalara imza atıyoruz ama öte yandan tam üyelik konusu açılmadığı gibi Gümrük Birliği anlaşmasını bile yenilemediler. AB Türkiye’yi bu anlamda daha çok ticari bir partner olarak görmek istiyor. Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirirken diğer konulara hiç girmiyor. Türkiye, ayrıca elbette AB için önemli bir pazar konumunda. ABD ile AB arasındaki son dönemde iyi gitmeyen ilişkilere baktığımızda Türkiye ile yakın durmanın formüllerinden biri de bu oluyor. Ancak Kıbrıs Sorunu ve Yunanistan ile ilişkiler nedeniyle ayrıca hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularında yaşanan sıkıntılar nedeniyle AB tam üyeliğini gündeme dahi almıyorlar. Bu nedenle ne Türkiye ile yapabiliyorlar, ne de Türkiyesiz yapabiliyorlar. Türkiye için de aynı durum oluyor ne AB ile, ne AB’siz bir durum oluyor. Ayrıca Türkiye’nin jeopolitik konum nedeniyle de Türkiye’den vazgeçemiyorlar. Sonuçta iki tarafta ilişkileri koparmıyor. Türkiye AB üyesi olmadıkça, Gümrük Birliği anlaşması güncellenmedikçe AB’den tam olarak istediğini alacak konuma gelemez. AB Yatırım Bankasıyla yapılan anlaşmaları bu tablo içinde görmek gerekiyor bu süreçte.”

***

Birdenbire meydana gelen bu yakınlaşmaya diplomasi gözü ile nasıl bakılmalı?.. Duayen diplomat emekli Büyükelçi Onur Öymen’in analiz ise şu şekilde;