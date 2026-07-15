Teknoloji devi Apple, daha önce Lightning bağlantı noktasından USB-C'ye geçişinde olduğu gibi, yine Avrupa Birliği (AB) mevzuatlarının getirdiği zorunluluklar nedeniyle radikal bir tasarım değişikliğine gidiyor. AB'nin yürürlüğe koyduğu ve taşınabilir pillerin kullanım ömrü boyunca son kullanıcı tarafından kolayca çıkarılıp değiştirilebilmesini öngören yeni yasa, şarj edilebilir kalemleri de kapsıyor. Mevcut Apple Pencil modellerinde piller, cihazı bir arada tutan yoğun endüstriyel yapıştırıcılar nedeniyle kullanıcı tarafından sökülemiyor. Pil sağlığı tükendiğinde ise kalemin tamamen gözden çıkarılması ya da teknik servise gönderilmesi gerekiyor. Apple, bu yasal engeli aşmak için içi kolayca açılabilen yeni bir tasarım dili geliştirmek zorunda kaldı.

İKİ YENİ MODEL MASADA: 2027 BAHARINDA SAHNEYE ÇIKACAKLAR

Bloomberg kaynaklarından sızan bilgilere göre şirket, yeni iPad Pro lansmanıyla birlikte piyasaya sürmeyi planladığı iki farklı Apple Pencil modeli üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşamasında "B582" kod adıyla anılan ilk model, giriş seviyesi Apple Pencil'ın güncellenmiş ve kablosuz yerine doğrudan USB Type-C üzerinden şarj olan bir versiyonu olacak. "B632" kodlu ikinci model ise, 2024 yılında tanıtan Apple Pencil Pro'nun halefi olarak konumlandırılacak. Her iki kalemin de gövde tasarımlarının, pilin kolayca yerinden çıkarılıp yenisiyle değiştirilmesine olanak tanıyacak şekilde revize edilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT PİL DEĞİŞİM MALİYETLERİ VE GÜNCEL FİYATLAR

Gelecekte piyasaya sürülecek bu değiştirilebilir pilli modellerin, teknik servis bağımlılığını azaltarak kullanıcıların masraflarını ciddi oranda düşüreceği öngörülüyor. Günümüzde Apple Pencil sahipleri, pillerinin ömrü bittiğinde Apple yetkili servislerine yüksek meblağlar ödemek durumunda kalıyor. 2026 yılının temmuz ayı itibarıyla Türkiye'deki mevcut Apple Pencil pil değişim servis ücreti 1.419 TL seviyesinde bulunuyor. Aksesuarların güncel satış fiyatları ise şu şekilde listeleniyor:

Apple Pencil Pro: 7.199 TL

Apple Pencil (2. nesil): 7.199 TL

Apple Pencil (1. nesil): 5.399 TL

Apple Pencil (USB-C): 4.199 TL