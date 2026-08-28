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Hollanda sağlık yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın kafası biçiminde hazırlanan ve ölümcül olabileceği belirtilen ekstazi hapları konusunda uyardı.

Piyasaya çıkan Trump görünümlü uyuşturucu haplarının, tehlikeli madde içerdiği bildirildi.

“KESİNLİKLE KULLANMAYIN”

Hollanda Sağlık Bakanlığı ile Hollanda Ruh Sağlığı ve Bağımlılıkla Mücadele (Trimbos) Enstitüsü, hapların ölümcül sonuçlara neden olabileceğini belirterek “Kesinlikle kullanmayın” çağrısında bulundu.

Haplarda bulunan tehlikeli madde, Hollanda Uyuşturucu Bilgi ve İzleme Sistemi’nin (DIMS) test merkezince tespit edildi. Maddenin etkisinin geç ortaya çıkması, kullanıcıların kısa sürede aşırı doz almasına yol açabiliyor.

Hapların yol açabileceği etkiler arasında mide bulantısı, kalp atışının hızlanması, nöbet geçirme ve vücut sıcaklığının tehlikeli seviyelere çıkması bulunuyor. Yükselen vücut sıcaklığının ölümcül olabileceği belirtildi.

Trimbos Enstitüsü, elinde bu haplardan bulunan kişilere şu uyarıda bulundu:

“Hapı, ne şekilde olursa olsun imha edin. Hiçbir şekilde kullanmayın, çünkü PMMA yutma riski vardır ve bu hayati tehlike oluşturabilir.”

Farklı renklerde hazırlanan uyuşturucu hapların ön kısmında Trump’ın fotoğrafı yer alırken, arka tarafında üst bölümde Hollanda’nın kısaltması ‘NL’, alt bölümde ise ‘Trump’ ifadesi bulunuyor.

Hollanda makamları, gelecek hafta sonu ülkede çok sayıda festival gerçekleştirileceği gerekçesiyle ülke genelinde uyarı yaptı.

Belçika’daki uyuşturucu danışma hattı De Druglijn’in koordinatörü Tom Evenepoel, Belçika basınına yaptığı açıklamada, Trump haplarının Belçika’da da görülmüş olabileceğini ifade etti.