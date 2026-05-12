Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB Komisyonu'nun Konsey tarafından verilen yetkiye dayanarak hareket ettiğini belirten Lammert, İsveç Adalet Bakanlığı ile koordinasyon halinde Afganistan yönetiminin yetkililerini teknik toplantı için Brüksel'e davet ettiklerini ifade etti.

Benzer bir toplantının ocak ayında Afganistan'da yapıldığını aktaran Lammert, geri dönüşlerin sadece güvenlik riski taşıyan kişileri kapsadığının altını çizdi.

"YENİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Lammert, esasen bunun üye devletlerin başlattığı ve AB Komisyonu'nun takip ettiği bir girişim olduğuna işaret ederek, "Özetlemek gerekirse, burada yeni bir durum söz konusu değildir. Üye devletler bizden geri dönüşler konusunda teknik düzeyde temasları koordine etmemizi talep etti. Biz de bu yılın ocak ayından bu yana bunu yapıyoruz. Afganistan'da gerçekleştirilen teknik düzeydeki toplantının ardından şimdi Brüksel'de olası bir devam toplantısının imkanlarını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Temasların hiçbir şekilde Afganistan yönetimini tanıma anlamına gelmediğini vurgulayan Lammert, geri gönderme kararlarının da üye ülke yetkilileri tarafından alındığını anımsattı.