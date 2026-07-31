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Kaynak: AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini paylaştı.

Buna göre, haziranda yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,9'a geldi. Piyasa beklentileri de temmuzda enflasyonun 2,9 olması bekleniyordu.

Enflasyon temmuzda aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak açıklandı.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,5 olarak ortaya çıktı.

Avro Bölgesi'nde temmuzda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 10 ile enerji ürünlerinde oldu.

Bunu, yüzde 3,3 ile hizmetler, yüzde 1,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde uzun vadede yüzde 2 enflasyona ulaşmayı planlıyor.