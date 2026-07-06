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Kaynak: AA

Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları mayıs ayında yükselişini sürdürdü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi’ne ilişkin mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

AYLIK ARTIŞ BEKLENTİLERLE PARALEL GELDİ

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Avro Bölgesi’nde ÜFE mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 5,9 yükseldi. Aylık artış piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, yıllık artış beklentilerin hafif üzerinde geldi.

AB GENELİNDE DE YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Avrupa Birliği genelinde ise ÜFE, mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 5,7 artış kaydetti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GKRY’DE

Aylık bazda üretici fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler yüzde 3,6 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 2,8 ile İrlanda ve yüzde 1,9 ile Hollanda oldu. Aynı dönemde Hırvatistan, Macaristan ve İtalya’da ise üretici fiyatlarında düşüş yaşandı.

YILLIK ARTIŞTA BULGARİSTAN İLK SIRADA

Yıllık bazda ÜFE artışında yüzde 19,3 ile Bulgaristan ilk sırada yer aldı. Romanya yüzde 13,5 ve Litvanya yüzde 12,3 ile Bulgaristan’ı takip ederken, Lüksemburg’da üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,2 geriledi.