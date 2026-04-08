Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın şubat ayına göre de yüzde 2,7 azaldı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 3 düştü.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3 azalacağı yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, şubatta aylık bazda en fazla yüzde 3,1 ile İspanya’da, yüzde 2,6 ile İrlanda’da ve yüzde 1,8 ile Portekiz’de azaldı. Aylık ÜFE şubatta, Hırvatistan’da yüzde 3,8, Finlandiya’da yüzde 2,7 ve Litvanya’da yüzde 1,8 arttı.

ÜFE, şubatta yıllık bazda İspanya’da yüzde 7, İrlanda’da yüzde 4,6 ve Portekiz’de yüzde 4,5 azalırken Bulgaristan’da yüzde 9,2, Finlandiya’da yüzde 7,9 ve İsveç’te yüzde 3,5 yükseldi.