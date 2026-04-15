Açıklanan mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, sanayi üretimi yıllık bazda ise zayıf bir görünüm sergileyerek yüzde 0,6 geriledi. European Union genelinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. AB’de sanayi üretimi şubatta aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Üye ülkeler arasında aylık bazda en güçlü artış yüzde 5,7 ile İrlanda’da görülürken, onu yüzde 3,3 ile Finlandiya ve yüzde 3,2 ile İsviçre izledi. Aynı dönemde en sert düşüşler ise yüzde 6 ile Malta, yüzde 4,6 ile Lüksemburg ve yüzde 2,1 ile Yunanistan'da kaydedildi.

Yıllık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 7,7 ile İsviçre, yüzde 7,4 ile Belçika ve yüzde 5,8 ile Danimarka'da gerçekleşti. Buna karşılık en belirgin düşüşler yüzde 17 ile Lüksemburg, yüzde 10 ile İrlanda ve yüzde 8 ile Bulgaristan'da ölçüldü.