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Kaynak: AA

S&P Global, Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin PMI verilerini paylaştı.

Verilere göre; mayısta 48,5 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, haziranda 50'ye geldi. Bu şekilde Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en yüksek seviyesine gelmiş oldu.

Avro Bölgesi'nde mayısta 47,7 olan hizmet sektörü PMI ise haziranda 49,4'e geldi.

Piyasa beklentisi, bileşik PMI'ın haziranda 49,5, hizmet sektörü PMI'ın ise 48,9 olması tahmin ediliyor. Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Veriler, Avro Bölgesi'nde haziran ayında enflasyonun hız kestiğini ve üretimin istikrar kazandığını gösterdi.

PMI verilerinde 50 ve üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmayı gösteriyor.