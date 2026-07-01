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Kaynak: AA

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin haziran ayı imalat sanayi PMI verilerini paylaştı.

Paylaşılan verilere göre; Avro Bölgesi'nde haziranda enflasyon baskıları azalırken, fabrika üretimi bir miktar artış kaydetti.

Mayısta 51,6 puan olan imalat sanayi PMI, haziranda 51,4 puana indi. Böylece, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI haziranda son 4 ayın en düşük seviyesini geldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde haziran ayı imalat sanayi PMI'nın 51,3 puan olması bekleniyordu. Fakat açıklanan verilerin piyasa beklentilerini aştı.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.