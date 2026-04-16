Avro Bölgesi'nde enflasyon, mart ayında beklenmedik bir ivmeyle yükselişe geçti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından paylaşılan nihai verilere göre, şubat ayında yüzde1,9 seviyesinde seyreden yıllık enflasyon, mart ayında yüzde 2,6'ya ulaştı. Piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 2,5 seviyesinde kalacağı yönündeydi; verilerin bu beklentiyi aşması Avrupa ekonomisinde "maliyet baskısı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

HİZMET VE ENERJİ FİYATLARI TETİKLEDİ

Mart ayı verilerindeki yükselişin ana motoru, beklendiği üzere hizmet sektörü ve enerji maliyetleri oldu. Avrupa genelinde tüketici fiyatlarındaki bu tırmanış, çekirdek enflasyon verilerine de yansıdı; çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde2,3, aylık bazda ise yüzde 0,8 olarak ölçüldü.

ÜLKE BAZLI GÖRÜNÜM: İSPANYA ZİRVEDE

Avrupa Birliği (AB) genelinde yıllık enflasyon mart ayında yüzde2,8 seviyesinde belirlenirken, üye ülkelerdeki tablo değişkenlik gösterdi. Mart ayı verilerine göre Avrupa’nın lokomotif ekonomilerinde enflasyon şu şekilde gerçekleşti:

İspanya: yüzde 3,4

Almanya: yüzde 2,8

Fransa: yüzde 2,0

İtalya: yüzde 1,6



Analistler, bu yükselişin sadece mevsimsel etkilerden mi kaynaklandığını yoksa yapısal bir maliyet artışına mı işaret ettiğini sorguluyor. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikasına ilişkin "erken gevşeme" beklentilerini de yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.