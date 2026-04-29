Avro Bölgesi’nde ekonomik güven, Orta Doğu’daki sıcak gelişmeler ve tırmanan enerji maliyetlerinin gölgesinde Nisan ayında sert bir düşüş yaşadı. Piyasa beklentilerinin oldukça altında kalan endeks, tüketicilerin ve işletmelerin geleceğe dair karamsarlığının arttığını ortaya koydu.

BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA BİR TABLO

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından açıklanan Nisan ayı iş ve tüketici anketi sonuçları, Avrupa ekonomisinde "soğuk duş" etkisi yarattı. Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi, bir önceki aya göre 3,2 puan birden gerileyerek 93 puan seviyesine indi. Piyasa uzmanlarının 95,2 puanlık öngörüsü boşa çıkarken, düşüşün derinliği dikkat çekti.

AB genelinde de benzer bir tablo hakim oldu; ekonomik güven endeksi aylık bazda 2,9 puan azalışla 93,5 puan olarak kaydedildi.

KARAMSARLIĞIN KAYNAĞI: HİZMET VE PERAKENDE

Ekonomik güvendeki bu keskin gerilemenin ana motoru, tüketicilerin yanı sıra perakende ticareti ve hizmet sektörü yöneticilerindeki güven kaybı oldu. Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin enerji fiyatlarını tetiklemesi ve bu durumun ekonomik büyümeyi zayıflatacağı endişesi, ticari faaliyetlerin gelecek beklentilerini aşağı çekti.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE SERT DÜŞÜŞ

Tüketicilerin harcama iştahını ve ekonomik bakışını yansıtan endekslerde de negatif bir seyir izlendi. Tüketici güven endeksi Nisan ayında eksi 16,4’ten eksi 20,6’ya geriledi. Mart ayında eksi 15,4 olan seviye, Nisan’da eksi 19,4’e indi.