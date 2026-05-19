Buna göre AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 233,9 milyar avroya gerilerken, ithalatı ise yüzde 2,7 yükselerek 228 milyar avroya çıktı. AB, söz konusu ayda 5,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. AB’nin ticaret fazlası geçen ay 9,1 milyar avro, geçen yılın mart döneminde ise 34 milyar avro seviyesinde gerçekleşmişti. AB'nin ticaret fazlasındaki gerileme büyük ölçüde enerji ürünlerindeki açığın artmasından kaynaklandı. Avro Bölgesi'nde ihracat martta yıllık bazda yüzde 5,5 düşüşle 265,2 milyar avroya gerilerken, ithalat ise yüzde 4,4 artışla 257,4 milyar avroya ulaştı. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası martta 7,8 milyar avro oldu. Avro Bölgesi, geçen yılın mart ayında 34,1 milyar avro ticaret fazlası vermişti. Mart ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 45 milyar avro ile ABD, 32,9 milyar avro ile İngiltere, 23 milyar avro ile İsviçre, 17,7 milyar avro ile Çin ve 9,6 milyar avro ile Türkiye oldu. AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 50,3 milyar avro ile Çin, 31,5 milyar avro ile ABD, 14,9 milyar avro ile İngiltere, 13,9 milyar avro ile İsviçre, 9,3 milyar avro ile Norveç ve 8,8 milyar avro ile Türkiye olarak tespit edildi.