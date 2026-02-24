Gerçek adı Nemesio Ruben Oseguera Cervantes olan ve “El Mencho” lakabıyla tanınan kartel lideri, DEA ve FBI’ın en çok arananlar listesinde üst sıralarda yer alıyordu. ABD yönetimi, yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 15 milyon dolara kadar ödül vaat etmişti.
Avokado tarlasından kartel imparatorluğuna: El Mencho dönemi kapandı
ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu CJNG lideri El Mencho, düzenlenen operasyonun ardından hayatını kaybetti. Ölümü, Meksika’nın en kanlı kartel dönemlerinden birinin sonu olarak görülüyor.Derleyen: Abdullah Kerzi
1966’da Michoacan eyaletinin Aguililla kentinde doğan Cervantes’in suç dünyasına adımı genç yaşta attığı belirtiliyor. Çocukluk yıllarında ailesinin avokado ticaretiyle uğraştığı, 14 yaşında ise esrar tarlalarında çalışmaya başladığı ifade ediliyor. ABD’de uyuşturucu suçlarından tutuklanıp hapis yattıktan sonra sınır dışı edilen Cervantes, Meksika’ya döndüğünde bir süre belediye polisi olarak görev yaptı.
Güvenlik ve devlet işleyişine dair edindiği bilgileri suç dünyasında avantaja dönüştüren Cervantes, önce Milenio Karteli’nde faaliyet gösterdi. Ardından 2010 yılında Jalisco Yeni Nesil Kartelini (CJNG) kurdu. Küçük bir yapılanma olarak başlayan örgüt, kısa sürede Meksika’nın en yaygın ve en şiddet yanlısı kartellerinden biri haline geldi.
CJNG, yalnızca uyuşturucu ticaretiyle değil; askeri düzeyde silahlar, patlayıcı yüklü insansız hava araçları ve zırhlı araçlarla güvenlik güçlerine karşı doğrudan saldırılar düzenlemesiyle dikkat çekti. Köprülerden sarkıtılan cesetler ve büyük çaplı yol kesmeler, kartelin korku stratejisinin simgeleri oldu.
Sentetik uyuşturucuda küresel ağ
El Mencho liderliğindeki kartel, kokainin yanı sıra özellikle fentanil ve metamfetamin gibi sentetik uyuşturuculara odaklandı. Düşük maliyet ve yüksek kâr marjı sayesinde CJNG, ABD başta olmak üzere Amerika, Avrupa ve Asya’da geniş bir kaçakçılık ağı kurdu. Örgüt ayrıca gasp, adam kaçırma, yakıt hırsızlığı ve kara para aklama gibi birçok suça karıştı.
ABD’li yetkililer, Oseguera’yı tehlike düzeyi açısından Pablo Escobar’a benzetirken, başına konulan 15 milyon dolarlık ödülün El Chapo Guzman ile aynı seviyede olduğu kaydedildi.
Operasyonda hayatını kaybetti
59 yaşındaki Oseguera’nın, Tapalpa’da çıkan çatışmada ağır yaralandığı ve helikopterle başkente sevk edilirken yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, operasyonun Meksika’nın yakın tarihinde uyuşturucu kaçakçılığına indirilen en önemli darbelerden biri olduğunu açıkladı.
El Mencho’nun ölümü, yalnızca bir kartel liderinin sonu değil; Meksika’da yıllardır süren kanlı bir dönemin kapanışı olarak değerlendiriliyor.