Avokado tarlasından kartel imparatorluğuna: El Mencho dönemi kapandı

Sentetik uyuşturucuda küresel ağ

El Mencho liderliğindeki kartel, kokainin yanı sıra özellikle fentanil ve metamfetamin gibi sentetik uyuşturuculara odaklandı. Düşük maliyet ve yüksek kâr marjı sayesinde CJNG, ABD başta olmak üzere Amerika, Avrupa ve Asya’da geniş bir kaçakçılık ağı kurdu. Örgüt ayrıca gasp, adam kaçırma, yakıt hırsızlığı ve kara para aklama gibi birçok suça karıştı.