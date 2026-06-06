Son yıllarda popülerliği giderek artan avokado da besin değeri yüksek seçenekler arasında dikkat çekiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, avokadonun özellikle domates ve havuç gibi sebzelerle birlikte tüketildiğinde yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini desteklediğini belirtti. Eren, “Avokado; ıspanak, roka ve marul gibi yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerde bulunan K vitamini ve antioksidanlardan daha fazla yararlanılmasına katkı sağlar. Kinoa, esmer pirinç ve yulaf gibi tam tahıllarla birlikte tercih edildiğinde lif alımını artırarak sindirim sistemini destekler. Yumurta, tavuk ve balık gibi protein kaynaklarıyla tüketildiğinde ise içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde tokluk süresinin uzamasına yardımcı olabilir” dedi.

PORSİYON KONTROLÜ ÖNEMLİ

Avokadonun birçok faydası bulunmasına rağmen yüksek enerji ve yağ içeriği nedeniyle kontrollü tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Eren, sağlıklı bireyler için günlük yarım avokadonun genellikle yeterli olduğunu söyledi. Bu miktarın hem sağlıklı yağlardan yararlanmayı hem de kalori dengesini korumayı desteklediğini ifade eden Eren, tüketim miktarının kişinin yaşam tarzı ve hedeflerine göre değişebileceğini belirtti.

Kilo vermeyi amaçlayan kişilerin daha küçük porsiyonları tercih etmesinin uygun olabileceğini dile getiren Eren, düzenli egzersiz yapan bireylerin ise avokadonun sağladığı enerji ve sağlıklı yağlardan daha fazla yararlanabileceğini söyledi. Düşük karbonhidratlı veya ketojenik beslenme programlarında da avokadonun daha sık yer alabildiğini ekledi.

AVOKADONUN ÖNE ÇIKAN FAYDALARI

Tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve kalp sağlığını destekleyebilir.

Potasyum, K vitamini, E vitamini, C vitamini ve B grubu vitaminleri içerir.

Potasyum içeriği sayesinde kan basıncının dengelenmesine katkı sağlayabilir.

Yüksek lif oranıyla sindirim sistemini destekler ve uzun süre tokluk hissi oluşturabilir.

Lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içererek göz sağlığının korunmasına yardımcı olabilir.

Düzenli tüketildiğinde kolesterol ve tansiyon değerlerinin dengelenmesine destek sağlayabilir.

Avokado yağı, cildin nem dengesinin korunmasına ve saçların daha güçlü görünmesine katkıda bulunabilir.

Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerindeki ani dalgalanmaların önüne geçmeye yardımcı olabilir.

İçerdiği antioksidanlar ve sağlıklı yağlar sayesinde iltihaplanmanın azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Kronik hastalıklara karşı koruyucu bir beslenme düzeninin önemli parçalarından biri olabilir.