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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sabah saat 05.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, motosikletle bir alışveriş merkezinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü AVM binasına doğru silahla ateş açtı.

Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar alışveriş merkezinin camlarına isabet etti. Olayın sabahın erken saatlerinde gerçekleşmesi ve çevrenin boş olması sayesinde şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Alışveriş merkezini hedef alan silahlı saldırı, binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda; motosikletle AVM önüne yaklaşan şüphelinin, silahını doğrultarak peş peşe ateş açtığı ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalanması için çalışma başlatıldı.