Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan “AVM’lere girişlerin ücretli olacağı” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iddialara kaynak gösterilen “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı” bir kurumun gerçekte bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim ya da düzenlemenin yer almadığı ifade edildi.

Ayrıca Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada da sektör paydaşlarının bu yönde bir kararının bulunmadığı ve iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Yetkililer, kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.