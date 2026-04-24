Türkiye’de AVM sektörü, 2018 sonrasında hız kesmesine rağmen perakende dünyasının kalbi olmayı sürdürüyor. 2025 sonu verilerine göre 445 AVM ve 14 milyon metrekarelik devasa bir alana ulaşan bu ekosistemde, markaların performansı ve kira dengeleri dikkat çekici bir tablo sunuyor.

SEKTÖRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ (2025-2026)

Türkiye’deki AVM sayısı son yıllarda doyuma ulaşmış olsa da metrekare bazında verimlilik artmaya devam ediyor. Özellikle İstanbul, hem ciro hem de büyüklük açısından aslan payını alıyor.

2025'te 59 milyar dolar olan toplam hacmin, 2026 sonunda 65 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2026 Şubat verilerine göre, İstanbul’daki mağazalar metrekare başına ortalama 17.737 TL ciro yaparken, Anadolu’da bu rakam 13.365 TL seviyesinde.

Markalar cirolarının yaklaşık sekizde birini (%12-13) kira olarak ödüyor. Ancak 2025 itibarıyla bu oran Rönesans portföyünde %9.2, Torunlar portföyünde ise %11.3’e gerilemiş durumda.

AVM'LERİN "ŞAMPİYON" MARKALARI

İki büyük GYO şirketinin kira gelirlerindeki paylarına bakıldığında, ışıltılı koridorların gerçek sahipleri ortaya çıkıyor. Listelerin başında hem küresel devler hem de güçlü yerli tekstil markaları yer alıyor.

Inditex Grubu (Zara, Bershka, Massimo Dutti...)

Her iki devin listesinde de lider. Rönesans’ta kira gelirinin %5.3’ünü, Torunlar’da ise %3.9’unu tek başına karşılıyor. 12 Rönesans AVM’sinde tahmini cirosu 5.8 milyar TL civarında.

LC Waikiki & Boyner

Türkiye’nin tekstil lokomotifleri üst sıraları bırakmıyor. LC Waikiki, Torunlar portföyünde 15.177 m² ile en geniş alanı kaplayan markalardan biri.

MediaMarkt & TAB Gıda

Teknoloji marketleri ve hızlı yeme-içme sektörü, AVM trafiğinin en büyük finansal destekçileri arasında. MediaMarkt, her iki listede de ilk 5 içerisinde yer alıyor.

Lüks Segment (Mayhoola & Vakko)

Beymen ve Vakko gibi markalar, diğerlerine göre çok daha küçük metrekarelerde çok daha yüksek cirolar üreterek verimlilikte öne çıkıyor.

Sunumdaki sıralamaya göre en çok ciro yapan markalar, Torunlar portföyündeki kiraladıkları toplam metrekare ve kira geliri payları şöyle:

1- Inditex, 9.459 m2, yüzde 3.9.

2- LC Waikiki, 15.177 m2, yüzde 2.3.

3- Boyner, 10.093 m2, yüzde 2.1.

4- MediaMarkt, 9.589 m2, yüzde 2.

5- Beymen (Mayhoola), 3.774 m2, yüzde 1.9.

6- Migros, 19.584 m2, yüzde 1.7.

7- TAB Gıda, 2.864 m2, yüzde 1.4.

8- Aydınlı Grup (Pierre Cardin, Cacharel, U.S.Assn).3.906 m2, yüzde 1.2.

9- Mavi, 5.093 m2, yüzde 1.1.

10- Vakko, 2.249 m2, yüzde 1.1.

LOKASYON BAZLI PERFORMANSLAR

AVM bazında bakıldığında, bazı yapılar tek başına küçük bir şehir ekonomisi kadar hacim yaratıyor.

AVM Adı Kira Geliri Mall of İstanbul 4.25 Milyar TL Bursa Korupark 1.88 Milyar TL Hilltown Karşıyaka 2.18 Milyar TL Maltepe Piazza 1.64 Milyar TL

Rönesans verileri kira gelirinden (OCR %9.2) yola çıkılarak hesaplanmış tahmini değerlerdir.