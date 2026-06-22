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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir alışveriş merkezinde kaydedilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran "denetim" videoları üzerine yasal işlem başlattı.

Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak nitelendiren Ferhat Aydoğan'ın, bir kamu memuru gibi hareket ettiği anlara ait görüntüler gerekçesiyle soruşturma açıldı. Yürütülen bu soruşturma doğrultusunda, şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, arama ve el koyma işlemlerinin yapılması için de gerekli talimatlar iletildi.

SUÇLAMA: "KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhat Aydoğan hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma yürütüyor.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verilmesinin yanı sıra arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için de talimat verdi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.