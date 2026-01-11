Barış Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Öfkelenen taraflar dakikalarca birbirlerine hakaretler yağdırdı.

BİBER GAZI SIKTI

Kavga sırasında taraflardan biri stantlardan birinin üstüne çıktı; bu sırada kavganın taraflarından bir kadın ise, biber gazı sıkarak karışılık verdi. Alışveriş merkezinde birbirlerine saldıran iki grup, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.