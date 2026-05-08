Günler öncesinden duyurulan büyük indirim kampanyasını fırsat bilen yüzlerce Adıyamanlı, henüz güneş doğmadan AVM önünde toplanmaya başladı. Açılış saati yaklaştıkça kalabalık binlerce kişiye ulaşırken, AVM girişinde metrelerce kuyruk oluştu.

KEPENKLER AÇILDI, ORTALIK KARIŞTI

Mağaza görevlilerinin kepenkleri kaldırmasıyla birlikte bekleyen kalabalık, içeriye girmek için aynı anda hamle yaptı. Dar giriş alanında yüzlerce kişinin birbirini itmesi sonucu arbede yaşandı. Kalabalığın arasında kalan bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

SAĞLIK EKİPLERİNDEN MÜDAHALE

İzdiham sırasında kapalı alandaki aşırı yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar havasızlıktan fenalık geçirerek bayıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, baygınlık geçiren kişilere ilk müdahaleyi AVM içerisinde gerçekleştirdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ: GİRİŞLER KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Yaşanan kaosun büyümesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kalabalığı dağıtarak güvenliği sağladı. Mağaza önünde barikat kuran ekipler, vatandaşları gruplar halinde ve kontrollü bir şekilde içeriye almaya başladı.

Yetkililer, bu tür organizasyonlarda benzer olayların yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği konusunda işletmeleri uyardı. Mağaza içerisindeki yoğunluğun ise halen devam ettiği öğrenildi.