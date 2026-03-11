Bursa’da bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda genç bir kişi yemek katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan Kent Meydanı Alışveriş Merkezi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Doğukan Dikbıyık isimli 22 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle AVM’nin yemek katından zemin boşluğuna düştü.

Zemine çarpan genç olay yerinde hayatını kaybetti. O sırada alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar büyük bir gürültü duyduklarını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Görgü tanıkları sesi duyduktan sonra aşağı baktıklarında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördüklerini ifade etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğukan Dikbıyık’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri alışveriş merkezinde güvenlik önlemleri alırken olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlattı. Gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.