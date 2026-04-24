Kızıltepe ilçesindeki MovaPark Alışveriş Merkezi’nde yaşanan feci kazada 3 yaşındaki T.B.’nin parmağı yürüyen merdivene sıkışarak koptu. Aile, olay sonrası AVM yönetiminin süreci yönetemediğini ve müdahalede geç kalındığını savunarak yargıya başvururken; AVM yönetimi "ihmalimiz yok" açıklaması yaptı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık iki hafta önce meydana gelen olay, bir ailenin hayatını kabusa çevirdi. Ailesiyle birlikte alışverişe giden 3 yaşındaki T.B.’nin eli, henüz belirlenemeyen bir nedenle yürüyen merdivene sıkıştı. Çocuğun parmağının koptuğu olayda, sonrasında yaşanan iddialar "ihmaller zinciri" tartışmasını başlattı.

AVUKAT ÇELİK: UZUV YOK DENİLEREK YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİLER

Ailenin avukatı Sibel Çelik, olay anından itibaren bir dizi hata yapıldığını öne sürdü.

Çelik’in iddialarına göre merdiveni aile kendi imkanlarıyla durdurdu, ambulansı kendileri çağırdı. AVM hemşiresi yaraya tampon yaparken "uzuv kaybı yok" diyerek aileyi hastaneye gönderdi. Ancak doktorlar parmağın koptuğunu tespit edince aile yeniden AVM’ye dönmek zorunda kaldı.

Kopan uzvu aramak için teknik personelin yeterli ekipmanı olmadığı, cihazların o an mağazadan satın alındığı ve parmağın saatler sonra bulunduğu iddia edildi.

Avukat Çelik, "2 saatlik gecikme nedeniyle yerine dikilen parmak kurtarılamadı. Çocuğumuz ömür boyu sürecek bir eksiklikle yaşayacak. AVM yönetimi imaj sarsılmasın diye görüntü alınmasını engellemeye çalıştı" diyerek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

AVM YÖNETİMİ: KUSURUMUZ YOK, AİLE KONTROLÜNDEN ÇIKTI

Olayın ardından MovaPark AVM yönetimi yazılı bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Açıklamada, yürüyen merdivenlerin tüm bakımlarının eksiksiz olduğu ve bağımsız raporlarla teyit edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kamera kayıtları incelendiğinde, küçük yaştaki çocuğun ailesinin kontrolünden çıkarak merdivene yönelmesi sonucu kazanın gerçekleştiği anlaşılmaktadır. İşletmemize atfedilebilecek bir ihmal yoktur. Olay sonrası ekiplerimiz süratle müdahale etmiş ve süreç titizlikle yürütülmüştür. Bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Küçük T.B., yaşanan kaza sonrası iki ameliyat geçirirken, doktorlar operasyonların devam edeceğini bildirdi. "Münferit kaza mı yoksa zincirleme ihmal mi?" sorusunun yanıtı, savcılık incelemesi ve bilirkişi raporlarının ardından netlik kazanacak. Aile ise çocuklarının yaşadığı bu kaybın sorumlularının yargı önünde hesap vermesini bekliyor.