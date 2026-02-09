Star TV ekranlarında yayınlanan ve 44 bölüm sonunda final yapan Avlu, yeni sezon hazırlıklarıyla yeniden gündeme gelmişti. Dizinin yapımcısı Limon Film, 12 Nisan’da paylaştığı teaser ile “Efsane geri dönüyor” mesajını vererek projeyi yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşturmayı planladığını duyurmuştu.

2018–2019 yılları arasında yayınlanan dizi için Show TV ile anlaşma aşamasına gelindiği de kulislerde konuşuluyordu.

VAHİDE PERÇİN DETAYI GÜNDEME GELMİŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ceren Moray, Nergis Öztürk, Su Burcu Yazgı Coşkun, Esra Dermancıoğlu, Ümmü Putgül, Ayça Damgacı ve Alican Yücesoy ile prensipte el sıkışılmıştı.

Son olarak Limon Film’in sahibi Hayri Aslan’ın, usta oyuncu Vahide Perçin’e senaryo gönderdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak Show TV’ye kayyum atanmasının ardından dizinin imza süreci tamamlanamadı. Bu gelişmeyle birlikte proje askıya alındı ve oyuncular farklı yapımlar için görüşmelere başladı.