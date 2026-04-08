Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli bölgesinden geçen Fırat Nehri’nde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında kaçak avcılık yapan beş kişiyi suçüstü ele geçirdi.

Yapılan önleyici devriye faaliyetinde; su yüzeyine 2 bin 200 metre uzunluğunda ağ sererek yasaklara aykırı hareket ettikleri belirlenen M.H.S., R.A., M.E., M.Ö. ve E.S. güvenlik güçlerince durduruldu. Kanuna aykırı şekilde kullanılan devasa balıkçı ağına jandarma tarafından el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tahkikat süreci resmi olarak başlatıldı.