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Marvel’ın efsanevi yapımı Avengers: Endgame, ek sahneler barındıran özel sürümüyle sinema salonlarına geri döndü. İzleyicilerden yoğun ilgi gören film, son hafta gişesine eklediği 86 milyon dolarlık gelirle toplam hasılatını 2,925 milyar dolara taşıdı. Bu başarıyla birlikte Endgame, 2,923 milyar dolarlık geliri bulunan Avatar’ı geride bırakarak tüm zamanların en çok kazan filmleri listesinde ilk sıraya yerleşti.

SPIDER-MAN DÜNYA GİŞESİNDE ÜÇÜNCÜLÜĞE YÜKSELDİ

Listede dikkat çeken bir diğer başarı ise Örümcek Adam serisinden geldi. Beklentileri aşan performansıyla sinemaseverlerden tam not alan Spider-Man: Brand New Day, 2,5 milyar dolarlık küresel hasılata ulaşarak tüm zamanların en çok kazandıran üçüncü filmi olma unvanını elde etti.

KADROYA YENİ REKOR ADAYI GELİYOR

Marvel yapımlarının gişedeki domine edici gücü devam ederken, gözler serinin bir sonraki halkasına çevrildi. Endgame’in ardından çekilen ilk toplu kahraman filmi Avengers: Doomsday’in 18 Aralık’ta vizyona girmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, yeni yapımın da kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı listesinin üst sıralarını zorlayacağını öngörüyor.