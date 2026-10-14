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Kaynak: DHA

İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan yağmura yakalananlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Petrol Ofisi Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi altgeçidi rögarların yetersiz kalması nedeniyle dere yatağına döndü. Araçlar yağmur suyu basan yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Yeşilkent Mahallesi’nde birçok cadde ve sokak göle döndü. Gümüşpala Mahallesi’nde okula gitmek için yola çıkan öğrencilerin yolda güçlükle ilerlediği görüldü.