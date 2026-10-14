İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan yağmura yakalananlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Petrol Ofisi Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi altgeçidi rögarların yetersiz kalması nedeniyle dere yatağına döndü. Araçlar yağmur suyu basan yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Yeşilkent Mahallesi’nde birçok cadde ve sokak göle döndü. Gümüşpala Mahallesi’nde okula gitmek için yola çıkan öğrencilerin yolda güçlükle ilerlediği görüldü.

İstanbul'da okulun duvarı yerle bir oldu: Sağanak yağmur sel olup yıktı geçtiİstanbul'da okulun duvarı yerle bir oldu: Sağanak yağmur sel olup yıktı geçtiGündem