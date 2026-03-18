İstanbul Avcılar’da bir marketin önünde gerçekleşen palet hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından kaçan şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, 15 Mart günü akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre marketin önüne gelen 4 kişi, girişte bulunan paletleri alarak plakasız bir kamyonete yükledi. Şüpheliler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hırsızlık olayının ardından bölgede denetim yapan polis ekipleri, şüpheli aracı Eski İstanbul Caddesi üzerinde fark etti. “Dur” ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacanın ardından araç durdurulurken, içerisindeki 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan hırsızlık anı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.