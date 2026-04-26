İstanbul’un Avcılar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası can aldı. Olay, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Üniversite Mahallesi mevkisinde yaşandı.

İddiaya göre Beylikdüzü yönüne seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Sezer Can Avşaroğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, yola savrulan sürücü bariyerlere çarptı.

Kazayı gören diğer motosikletliler hemen yardıma koşarken, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü ambulansla Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Avşaroğlu hayatını kaybetti.

Acı haberi alan yakınları hastaneye akın ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.