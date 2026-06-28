Kaynak: DHA

Aynı motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşının ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, 24 Haziran Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi olan dört arkadaş motosikletlerle gezmeye çıktı. Yokuş aşağı ilerledikleri sırada iki motosikletin çarpışması sonucu gençler savrularak orta refüje düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DÖRT GENÇTEN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Toprak Töre, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Töre'nin cenazesi, Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aynı motosiklette bulunan arkadaşının yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, kazada yaralanan diğer iki kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KAZA ANININ ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kazanın hemen sonrasında yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yaralılara ilk olarak çevrede bulunan vatandaşların yardım ettiği, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu görüldü. Ayrıca kazazedelerin yakınlarının olay yerinde fenalaştığı anlar da görüntülere yansıdı.