Avcılar’da korku dolu anlar: Otomobil yandı: Polisler zamanla yarıştı

Burada duran sürücü, otomobilden ayrıldı. O sırada yanan otomobili fark eden ve bölgede devriye görevi yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yunus polisleri, yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak, bu çaba yetersiz kaldı.