Yeşilkent Mahallesi Galata Sokak’ta meydana geldi. Dairenin mutfak camı sokaktan atılan taşla kırıldı. Daire sakinleri polise başvurarak şikayetçi oldu.

Avcılar’da komşu dehşeti: Mutfak camını taşla indirdi - Resim : 1

Polis ekipleri şikayet üzerine güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalarda dairenin mutfak camını kıran kişinin aynı sokakta, karşı apartmanda oturan bir kadın olduğu tespit edildi.

Avcılar’da komşu dehşeti: Mutfak camını taşla indirdi - Resim : 2

Kıskançlık nedeniyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kadın gözaltına alınırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Avcılar’da komşu dehşeti: Mutfak camını taşla indirdi - Resim : 3

TAŞ ATMA ANLARI KAMERADA

Taş atılarak kırılan mutfak camı tuzla buz oldu. Daire sakinleri olay sonrası mutfağın son halini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Şüphelinin mutfak camına taş attıktan sonra, sokaktan koşarak kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.