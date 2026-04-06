Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binanın, iş makinesi operatörünün kolonlara uyguladığı tek darbeyle bir anda yıkıldığı görüldü. Binanın saniyeler içindeki yıkımı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cihangir Mahallesi Şeftali Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmasına başlandı. Bina için görevlendirilen beton kesme makası operatörünün birinci kattaki kolona yaptığı tek müdahale sonrası yapı saniyeler içinde çöktü.

OLUMSUZLUK YOK

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı yıkım anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, binanın kısa sürede toz bulutu arasında moloz yığınına dönüştüğü gözlemlendi. Enkaz kaldırma çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanacağı bildirildi.