İstanbul Avcılar’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı’nda yaşandı. Avcılar yönüne ilerleyen 34 PLH 091 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 34 PUJ 55 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.