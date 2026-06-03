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Olayın ardından kaçan üç şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla Büyükçekmece’de yakalanırken, yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 1 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çocuklar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve tarafların yakınlarının da olaya karışmasıyla büyüdü. Kavga sırasında üç kişinin saldırısına uğrayan Y.E.Ş., sol bacağına aldığı dört bıçak darbesi sonucu yaralandı. Şüpheliler ile yaralı arasında daha önceden alacak-verecek meselesinden kaynaklanan bir husumet bulunduğu öne sürüldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.E.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler Büyükçekmece’de saklandıkları adreste yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan araştırmalarda, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan O.Ş. (45), E.Ş. (19) ve C.Ş.’nin (17) yakalanması için operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin kaçabileceği adresler üzerinde yoğunlaşan ekipler, saha ve istihbarat çalışmalarının ardından zanlıların Büyükçekmece’de saklandıkları evi tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin olay yerine geldikleri araçta yapılan aramada, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen iki bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.