Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Gümüşpala Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Beylikdüzü istikametine ilerleyen 34 TS 6194 plakalı lüks spor otomobil, 06 GB 5943 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu.
Lüks spor otomobil bariyerlere çarparken, diğer araç ters yöne döndü.
SÜRÜCÜLER YARALILARIN YARDIMINA KOŞTU
Yoldan geçen sürücüler, kazayı görünce araçlarını durdurarak yaralıları otomobillerden çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların hastaneye götürülme teklifini kabul etmediği belirtildi.
D-100 BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nun Beylikdüzü yönü bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Ekiplerin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekildi ve yol yeniden ulaşıma açıldı.