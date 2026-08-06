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Kaynak: Haber Merkezi

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verilmişti. Çaykara, cezaevinden tahliye edildi.

'İÇİMİZ BURUK, BAŞKANLARIMIZI ARDIMIZDA BIRAKTIK'

Çaykara, tahliyesi sonrası yaptığı ilk açıklamada, "İçimiz buruk çünkü ardımızda başkanlarımızı bıraktık. En çok hasretimizi ailelerimizden çekiyoruz. Allah kimseyi ailelerinden ayırmasın" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında yargılandı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak itiraflarda bulunmuş ve bu ifadeler doğrultusunda Utku Caner Çaykara da dosyaya dahil edilmişti.

Çaykara, 31 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Haziran 2025 tarihinde "rüşvet alma", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, suç örgütü üyelerinden rüşvet aldığı ileri sürülerek hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Çaykara ise mahkemedeki savunmalarında tüm iddiaları reddetmişti. Suçlamaya konu edilen tarihlerde henüz belediye başkanı veya kamu görevlisi olmadığını, dolayısıyla hukuken bu suçları işlemesinin mümkün olmadığını belirtmişti. Ayrıca seçim sürecinde hiçbir usulsüz bağış almadığını, teknik bilirkişi raporlarının da ihalede fesat bulunmadığını kanıtladığını savunmuştu. Yaklaşık 14 ay boyunca Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu kalan Çaykara, sağlık sorunları (iltihaplı romatizma) ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Ağustos 2026 tarihinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.