Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Avatr T09 tescil edildi: 844 beygirlik SUV hamlesi

Avatr T09 tescil edildi: 844 beygirlik SUV hamlesi

Changan, teknoloji devi Huawei ve pil üreticisi CATL ortaklığıyla faaliyet gösteren Avatr Technology, yeni amiral gemisi SUV modeli T09’u Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı resmi kayıtlarında tescil ettirdi.

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Avatr T09 tescil edildi: 844 beygirlik SUV hamlesi - Resim: 1

Şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor mimarisiyle resmi başvuruda yer alan 6 kişilik lüks SUV, heybetli boyutları ve üst düzey teknolojik altyapısıyla segmentindeki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

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Avatr T09 tescil edildi: 844 beygirlik SUV hamlesi - Resim: 2

5.285 mm uzunluğa, 2.025 mm genişliğe ve 3.150 mm aks mesafesine sahip olan Avatr T09, lüks bir oturma düzeniyle geniş bir iç alan sunuyor.

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Avatr T09 tescil edildi: 844 beygirlik SUV hamlesi - Resim: 3

İki farklı güç kombinasyonuyla gelen modelin 3 motorlu tepe versiyonunda, 208 beygirlik 2.0 litreli turbo benzinli motora 180 kW ön ve iki adet 225 kW arka elektrik motoru eşlik ediyor.

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Avatr T09 tescil edildi: 844 beygirlik SUV hamlesi - Resim: 4

Çift motorlu giriş versiyonunda ise 154 beygirlik 1.5 litrelik turbo motor; 180 kW ön ve 310 kW arka elektrik motoruyla kombine ediliyor.

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Avatr T09 tescil edildi: 844 beygirlik SUV hamlesi - Resim: 5

CATL üretimi 71.24 kWh kapasiteli batarya paketiyle donatılan her iki versiyon da 220 km/s maksimum hıza ulaşırken, 300 ile 330 km arasında sadece elektrikle sürüş menzili vaat ediyor.

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Avatr T09 tescil edildi: 844 beygirlik SUV hamlesi - Resim: 6

HUAWEİ MİMARİSİ VE 4 ADET LIDAR SENSÖRÜ İLE DONATILDI

Marka yönetiminin Huawei ile gerçekleştirilen en kapsamlı ortak proje olarak nitelendirdiği T09; araç kontrolü, aydınlatma grupları, sesli asistan ve sürüş destek sistemlerinde tamamen Huawei altyapısını kullanıyor.

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Avatr T09 tescil edildi: 844 beygirlik SUV hamlesi - Resim: 7

Modelin, 4 adet LiDAR sensörüyle desteklenen yeni nesil Huawei Qiankun ADS 5 otonom sürüş mimarisine sahip olması bekleniyor. Yıl sonuna doğru pazara sunulması planlanan araç; Aito M9, Li Auto L9, Denza N9 ve IM LS9 gibi güçlü rakiplerle rekabet edecek.

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