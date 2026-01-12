19 Aralık tarihinden beri sinemalarda yayınlanan film, tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasında ilk 30'a girdi.Variety'ye göre Avatar: Ateş ve Kül, pazar sabahından beri sinemalardaki 4. hafta sonunda küresel gişede toplam 1,23 milyar dolar gibi yüksek bir rakama ulaşacak.
Avatar3 gişe rekorları kırıyor: Öyle filmleri geride bıraktı ki…
Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash), filmi, izlenme rekorları kırıyor. Film, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri arasındaki yerini aldı.
Dünya genelinde 1,2 milyar dolar gibi bir miktarın üzerine çıkmasıyla beraber Avatar 3, tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmleri listesinde 29. sıraya yükseldi.
BİRÇOK FİLMİ GERİDE BIRAKTI
Bu süreçte Avatar 3, hafızalarda iz bırakan birçok filmi geride bıraktı. Bu filmler arasında En İyi Film Oscarlı üçlemenin finali Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (The Lord of the Rings: The Return of the King / 1,14 milyar dolar), DC Evreni'nden Aquaman (1,152 milyar dolar) ve Marvel Sinematik Evreni'nden Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War / 1,155 milyar dolar) da yer alıyor.
DİĞER FİLMLERE GÖRE DAHA HIZLI İVME KAYBEDİYOR
Ancak Avatar: Ateş ve Kül, diğer filmlere kıyasla daha hızlı ivme kaybediyor; bu nedenle küreselde 2 milyar dolar barajını aşamayabileceği konuşuluyor.
Öte yandan Avatar 3, ABD gişesinde yavaşlamayı devam ettirirse gelecek hafta sonu gişe liderliğini de kaybedebilir.
FİLMİN KONUSU NE?
Ateş ve Kül, Jake ve Neytiri'nin oğulları Neteyam'ın ölümünden sonra yaşananları anlatıyor. Öte yandan film, kül Halkı diye bilinen ve Mangkwan adlı ateş klanına liderlik eden Varang karakteriyle yeni ve ürkütücü bir tehdidi de izleyiciyle tanıştırıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Worthington ve Saldaña'nın yanı sıra Stephen Lang, Jack Champion, Sigourney Weaver ve Britain Dalton geri dönerken; Oona Chaplin ve David Thewlis seriye yeni katılan isimler de bulunuyor.