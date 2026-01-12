Avatar3 gişe rekorları kırıyor: Öyle filmleri geride bıraktı ki…

FİLMİN KONUSU NE?

Ateş ve Kül, Jake ve Neytiri'nin oğulları Neteyam'ın ölümünden sonra yaşananları anlatıyor. Öte yandan film, kül Halkı diye bilinen ve Mangkwan adlı ateş klanına liderlik eden Varang karakteriyle yeni ve ürkütücü bir tehdidi de izleyiciyle tanıştırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Worthington ve Saldaña'nın yanı sıra Stephen Lang, Jack Champion, Sigourney Weaver ve Britain Dalton geri dönerken; Oona Chaplin ve David Thewlis seriye yeni katılan isimler de bulunuyor.