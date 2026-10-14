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Kaynak: Haber Merkezi

Kısa süre önce izleyiciyle buluşan devam dizisi Avatar: Seven Havens yakaladığı başarının ardından iki yeni sezon onayı alırken, franchise'a dahil olan yepyenıi yapım Avatar Kuruk: Wave of Chaos da resmen duyuruldu.

The Legend of Korra'dan sonra çekilen ikinci devam dizisi olma özelliğini taşıyan Avatar: Seven Havens, hikâyeyi yıllar sonrasına taşıyarak yeni seçilen Earthbender Avatar'ın maceralarına odaklanıyor. Felaketlerle sarsılmış bir çağda Avatar'ın bir kurtarıcıdan ziyade yıkıcı bir güç olarak görüldüğü evrende geçen yapım, yayınlanmasının hemen ardından platformun en çok izlenen içerikleri arasına girdi. Gelen yüksek ilgiden memnun olan Paramount yetkilileri, dizinin 2. ve 3. sezonlarına şimdiden yeşil ışık yaktı.

ASI BİR AVATAR'IN HİKÂYESİ: KURUK'UN GELİŞİ

Seven Havens'ın yarattığı ivmeyle birlikte serinin hayranlarını heyecanlandıran bir diğer gelişme ise Avatar Kuruk: Wave of Chaos projesinin duyurulması oldu. Yeni animasyon dizisi, "seçilmiş Avatar uysal bir kahraman yerine asi bir ergen olsaydı ne olurdu?" sorusundan yola çıkıyor.

Hikâyenin odak noktasında yer alan genç Kuruk, geleneksel kuralları reddederek dördüncü elementte ustalaşma sürecini kendi bildiği yöntemlerle yönetmeye karar veriyor. Öfkeli ustasından kaçarken diyar diyar gezen genç Avatar, macera dolu bu yolculukta korsanlar, kaotik ruhlar ve sıradışı tehlikelerle mücadele ediyor.

Serinin ilk aksiyon-komedi odaklı yapımı olması planlanan Avatar Kuruk: Wave of Chaos için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı.