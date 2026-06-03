Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Ava Yaman’ın sezon finali tarzı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü

Ava Yaman’ın sezon finali tarzı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde canlandırdığı Eleni karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ava Yaman, bu kez oyunculuğundan çok sezon finali etkinliğindeki tarzıyla konuşuldu.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
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Ava Yaman’ın sezon finali tarzı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 1

Dizinin veda gecesinde objektiflere yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, genç oyuncunun seçtiği kombin farklı görüşleri beraberinde getirdi.

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Ava Yaman’ın sezon finali tarzı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 2

Son dönemde stil tercihleriyle sık sık gündeme gelen Yaman, gecede alışılmışın dışında bir görünüm sergiledi.

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Ava Yaman’ın sezon finali tarzı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 3

Davetlilerin büyük bölümünün klasik ve iddialı parçalar tercih ettiği organizasyonda oyuncunun seçimi dikkatleri üzerine çekti.

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Ava Yaman’ın sezon finali tarzı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 4

Yaman, pembe ve kırmızı tonlarının öne çıktığı, çiçek desenleriyle hareketlenen bol kesim bir elbise giydi. Rahat kalıbıyla öne çıkan kıyafetini siyah spor ayakkabılarla tamamlayan oyuncu, konforu şıklığın önüne koyan bir görünüm sundu.

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Ava Yaman’ın sezon finali tarzı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 5

Etkinlikten paylaşılan fotoğraf ve videoların sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte yorumlar da gecikmedi.

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Ava Yaman’ın sezon finali tarzı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 6

Bazı kullanıcılar Yaman’ın doğal ve özgün stilini takdir ederek tercihini samimi ve cesur bulurken, bazıları ise organizasyonun atmosferine daha farklı bir kombinle katılmasının daha uygun olacağını savundu. Böylece genç oyuncunun tarzı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi
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