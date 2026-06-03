Ava Yaman’ın sezon finali tarzı olay oldu: Sosyal medya ikiye bölündü

Bazı kullanıcılar Yaman’ın doğal ve özgün stilini takdir ederek tercihini samimi ve cesur bulurken, bazıları ise organizasyonun atmosferine daha farklı bir kombinle katılmasının daha uygun olacağını savundu. Böylece genç oyuncunun tarzı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.