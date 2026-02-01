Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, YouTube kanalında yayınladığı programla son dönemde geniş yankı uyandırıyor. Moda dünyasında önemli başarılara imza atan Bağzıbağlı, kısa süre önce Taşacak Bu Deniz dizisinin genç oyuncusu Ava Yaman’ın O Ses Yılbaşı Özel bölümünde giydiği elbiseyi övgüyle değerlendirmişti. Şimdi ise dizideki kostüm ve kombin tercihlerine odaklandı.

Ava Yaman’ın canlandırdığı Eleni karakteri, gerçek anne-babasını aramak amacıyla Trabzon’a gelişinin ardından gelişen olaylar ve hikayeye kattığı dinamizmle izleyicilerin ilgisini her hafta üzerine çekiyor. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alan Taşacak Bu Deniz, cuma akşamları rakiplerine fark atarak zirvedeki yerini koruyor.

Raşit Bağzıbağlı, dizilerin kostüm ve kombinlerini yorumladığı son videosunda Taşacak Bu Deniz’e de yer verdi. Yapımcı Deniz Baysal ile irtibata geçtiğini ve kombinler konusunda destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Eleni karakterinin düğün sahnesindeki elbise tercihini ise botlarla tamamlanmış olmasını eleştirerek uygun bulmadığını ifade etti.