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Kaynak: AA / DHA / İHA

Av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar, uzun bir aranın ardından teknelerinin başına geçti. “Vira bismillah” diyerek denize açılan balıkçılar, yeni sezonda bereketli bir av dönemi geçirmek için ağlarını denizle buluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İzmir’de gerçekleştirilen 2026-2027 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni’ne katıldı. Yumaklı, yaklaşık 4,5 ay boyunca denizlerden uzak kalan balıkçıların yeni sezon heyecanına ortak oldu.

Yumaklı, Türkiye genelinde bu heyecanı yaşayan 1600 büyük ölçekli balıkçı gemisi bulunduğunu belirterek, sezon açılışının yalnızca bir başlangıç olmadığını söyledi. Bakan, balıkçılığın yarınına, denizlerin sürdürülebilirliğine ve Türkiye’nin üretim gücüne vurgu yaptı.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORUNU KIRDIK"

Balıkçılığın gıda arz güvenliğinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Yumaklı, Türkiye’nin modern filosu, nitelikli insan kaynağı, teknolojisi ve ihracat kapasitesiyle bölgede lider konumda olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin geçen yıl 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Yumaklı, su ürünleri sektörünün yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptığını söyledi.

Yumaklı, yetiştiricilik ve üretim faaliyetleriyle ülkeye 2,3 milyar dolar kazandırıldığını, sektörde ise yaklaşık 250 bin kişinin çalıştığını aktardı.

"PAROLAMIZ KORUMA VE KULLANMA DENGESİDİR"

Yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, bu yıl özellikle palamut bolluğuna ilişkin güzel haberler aldıklarını söyledi.

Palamut ve torik avcılığının küçük ölçekli balıkçılar için 15 gün geriye çekildiğini hatırlatan Yumaklı, bu düzenlemenin bereketinin yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

Ege, Karadeniz ve Marmara’da orta ve büyük ölçekli gemiler için sezonun başladığını belirten Yumaklı, balıkçılık politikasının temelinde “koruma ve kullanma dengesi” bulunduğunu söyledi.

Son 24 yılda su ürünleri sektörüne yaklaşık 70 milyar liralık destek sağlandığını belirten Yumaklı, 61 bin balıkçıya da 70 milyar liralık faiz indirimli finansman sağlandığını açıkladı. Sektörde yatırım yapan balıkçıların finansman ihtiyaçları için işletme limitinin 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkarıldığını da kaydetti.

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin yalnızca kendi denizlerinde değil, uluslararası sularda da daha etkin bir sektör oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Ekim ayının başında Somali sularına gidecek bir geminin uğurlanacağını açıklayan Yumaklı, “kazan kazan” prensibinin önemine dikkat çekti.

Yumaklı ayrıca Yalova’da Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi’nin açıldığını, Aydın ve Çanakkale’de de benzer merkezlerin kurulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Geçen yıl 207 bin denetim gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, denetimlerin amacının yalnızca hata tespit edip ceza kesmek olmadığını vurguladı. Asıl hedefin kurallara uygun çalışan balıkçıların hakkını korumak olduğunu ifade etti.

Sezonun hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, İzmir’den tüm balıkçılara seslenerek, “Vira bismillah, rastgele” sözleriyle yeni av sezonunun startını verdi.