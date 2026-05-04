Anasayfa Ekonomi Av yasağı balık tezgahlarını vurdu: Fiyatlar rekora koşuyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 15 Nisan’da başlayan av yasağı, balık tezgâhlarındaki çeşitliliği belirgin şekilde azalttı ve bu durum fiyatlara da yansıdı.

Geçmiş yıllarda aynı dönemde yaklaşık 10 farklı balık türünün bulunduğu tezgâhlarda, bu yıl ağırlıklı olarak mezgit satışa sunuluyor. Denizden çıkan ürün miktarındaki düşüş nedeniyle kültür balıkları daha fazla tercih edilir hale geldi.

Batı Karadeniz’de sınırlı imkanlarla avcılık yapan az sayıdaki tekne, günlük ortalama 10 ila 20 kasa mezgit getirebiliyor.

Balıkçı Veysel Yazgan, mevcut av miktarının hem masrafları karşılamakta zorlandığını hem de piyasadaki arzı ciddi şekilde düşürdüğünü ifade etti. Bu süreçte mezgitin kilogram fiyatı bir ay içinde 300 TL seviyelerinden 500 TL’ye yükseldi.

Diğer balıklarda da benzer bir fiyat artışı gözleniyor; hamsi 200 TL’den, çupra ve levrek ise 600 TL’den satışa sunuluyor. Nadir bulunan kalkan balığı ise tezgâhlarda sınırlı miktarda yer alıyor.

Süreci değerlendiren Yazgan, “15 Nisan’da av yasağımız başladı. Küçük tekneler dışında avcılık yapılamadığı için mezgit dışında ürün bulmak zorlaştı. Geçmiş yıllarda bu dönem çok daha hareketliydi, şimdi ise tezgâhların büyük kısmı mezgitten oluşuyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
