Kastamonu’da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Olay, merkeze bağlı Ballık Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki E.G. ile 33 yaşındaki oğlu Murat Gökdağ arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada E.G., evde bulunan av tüfeğini alarak oğluna ateş etti. Karın bölgesinden ağır yaralanan Murat Gökdağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından baba E.G. gözaltına alınırken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Murat Gökdağ’ın cenazesi, incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.