Genel Müdürlük açıklamasında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun kara avcılığını düzenleyen temel mevzuat olduğu ifade edildi.

Kanunun, av ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarıyla birlikte korunması ve geliştirilmesini hedeflediği belirtilen açıklamada, “Dünyanın ortak mirası olan ve her geçen gün nesilleri tehlike altına giren av ve yabanıl kaynakları sürdürülebilir kılarak gelecek kuşaklara aktarmak, Tarım ve Orman Bakanlığımızın yanı sıra tüm kurum ve kuruluşların ortak hedefi olmalıdır. Ülkemizde 18 yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip av ve yaban hayatı ile ilgili eğitim alarak sınavda başarılı olan avcılar, avcılık belgesi ve avlanma izin kartı alma şartıyla yasal olarak av yapabilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kanunun ilgili hükmü gereği kurulan Merkez Av Komisyonu’nun (MAK) her yıl av ve yaban hayatının korunup geliştirilmesi amacıyla kararlar aldığı anımsatılarak, “2025-2026 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararı uyarınca, av sezonu 1 Mart itibarıyla ülke genelinde kapanmıştır. 1 Mart tarihi itibarıyla av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığından, avın açılacağı ağustos ayına kadar olan dönemde ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasaklanmıştır.” değerlendirmesi paylaşıldı.

Merkez Av Komisyonu mayısta toplanacakAv ve yaban hayvanlarının çiftleşme, üreme, yavru bakımı ve olgunlaşma süreçlerini kapsayan bu dönemde, toplumun tüm kesimlerinin doğal ortamlara girerken daha duyarlı davranması, yavru ve yumurtaların toplanmaması gerektiği uyarısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararında yasaklanan bu fiilleri işleyenler hakkında idari para cezası verilecek, ayrıca av hayvanı türüne göre değişen tazminat bedelleri talep edilecektir. Merkez Av Komisyonu mayıs ayı içinde toplanarak 2026-2027 av dönemini kapsayacak kararını alacaktır. Bu kararda av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirlenecektir.”