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Kaynak: Haber Merkezi



Adıyaman / Gülhan Kocadayı / Yeniçağ



Giresun Barosu avukatlarından Nurşen Şenyuva, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Giresun Barosu'na kayıtlı Av. Ahmet Şenyuva'nın eşi olan Nurşen Şenyuva, kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Giresun 'un sevilen hukukçularından Av. Şenyuva'nın ani ölümü, meslektaşlarını, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhume Nurşen Şenyuva'nın cenazesi, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü memleketi Adıyaman'ın Besni İlçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.