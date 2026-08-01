Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Türkiye’nin önde gelen avukatlarından Ece Güner, kamuoyuna yönelik detaylı bir açıklama metni yayımladı. Güner, üç sayfadan oluşan metinde, hakkındaki iddialara yanıt vererek, tutukluluk sürecine itiraz etti ve masumiyetini vurguladı.
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim
Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Av.Ece Güner, hakkındaki iddialar ve Ahbap'la olan ilişkisi hakkında açıklama yaptı. Ahbap'la hiçbir ilişiği olmadığını belirten Güner, Haluk Levent'e verdiği borcun 9 katını devlete vergi olarak ödediğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Açıklamasına "somut gerçeklere bakma zamanı" diyerek başlayan Güner, 29 Temmuz 2026 tarihinde sunulan tutukluluğa itiraz dilekçesinde, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporunun da yer aldığını belirtti. Güner, bu raporun ilk günden beri yaptığı savunmaları teyit ettiğini vurguladı.
Rapora göre, Güner’in Haluk Levent’e borç verdiği, bu borcu büyük zorluklarla yaklaşık bir yıl sonra peyderpey geri alabildiği ve bu işlemlerin tamamının bankacılık sistemi üzerinden "Dolar karşılığı borç" ve "Borç iadesi" kayıtlarıyla yapıldığı belirtildi. Güner, dolar bazındaki kur farkı nedeniyle bu işlemden zarar ettiğini de ekledi.
Borç Verdiği Paranın Kaynağı ve Vergi Vurgusu
Açıklamasının dikkat çekici bir bölümünde Güner, Haluk Levent’e verdiği borç paranın kaynağına ve vergi konusuna değindi. Borç verdiği paranın, 30 yıllık avukatlık kariyeri boyunca günde 12-14 saat çalışarak kazandığı, tamamen yasal ve vergilendirilmiş parası olduğunu vurguladı. Bu iddialarını desteklemek için tüm vergi beyannamelerini sunduğunu belirten Güner, "Bu ülkede en fazla vergi ödeyen avukatlar arasında olduğum bilinen bir gerçektir" dedi. Güner ayrıca, Haluk Levent'e borç verdiği miktarın 9 kat fazlasını devlete vergi olarak ödediğini ifade ederek, böyle bir borç için "karışık işlere" tenezzül etmesinin mantıklı olmadığını savundu.
Güner, açıklamasında Haluk Levent’e borç verme sürecini detaylandırdı.
2023 yılında, deprem felaketinin ardından yaptığı bağışlar üzerine Levent’in kendisine yaklaşarak kişisel borç istediğini belirtti. Güner, Levent’in kendisini ikna etmek için kullandığı gerekçeleri ifadelerinde ve dilekçesinde anlattığını ifade etti.
Ancak, borcu tahsil etmeye çalıştığı bir yıl boyunca büyük stres yaşadığını, sinir sisteminin sarsıldığını ve bu süreçte kanser ve borç tahsili endişesi nedeniyle ilaç tedavisine başlamak zorunda kaldığını açıkladı. Doktor raporunu da sunduğunu belirten Güner, "2024 yazı benim açımdan bu kötü kâbus 'bitti' ve bir daha asla Haluk Levent’le görüşmedim" dedi.
Borç verme eyleminin Türk Ceza Kanunu’na göre suç olmadığını vurgulayan Güner, Haluk Levent’in kumar sorunu olduğunu o dönemde bilmediğini, bilseydi asla borç vermeyeceğini ifade etti. Güner, "Hata' insana mahsustur... Ancak 'suç' kanunun çiğnenmesini gerektirir... Ben suç işlemedim! Tam tersine benim sıfatım 'Mağdur'dur" dedi.
"AHBAP Derneği ile En Ufak Alakam Yok"
Hakkındaki iddiaların AHBAP Derneği ile ilişkisine yönelik kısımlarına da yanıt veren Güner, dernekle en ufak bir alakasının bulunmadığını, on binlerce vatandaş gibi bağış yapmış olmak dışında bir bağının olmadığını belirtti. Güner, derneğin yöneticisi, yönetim kurulu üyesi, denetçisi, avukatı, danışmanı, çalışanı veya gönüllüsü olmadığını vurguladı.
Ayrıca, derneğin tanıtımını veya reklamını yapmadığını, yaptığı bağışları dahi "sol elin verdiğini sağ el görmeyecek" inancı nedeniyle paylaşmadığını ifade etti. AHBAP Derneği’nden kendisine yapılmış herhangi bir ödemenin de bulunmadığını ekledi.
"Tutuksuz Yargılama Esastır, Adalete İnanıyorum"
Açıklamasının son bölümünde tutukluluk sürecine değinen Güner, tutuksuz yargılamanın esas olduğunu ve masumiyet karinesinin gereği olduğunu vurguladı.
Tutuklu yargılamanın "somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi" ile kaçma ve delil karartma şüphesi gerektirdiğini belirten Güner, kendisiyle ilgili somut suç delili olmadığını ifade etti.
Güner, MASAK tespitlerini de itiraz dilekçesinin ekinde sunduğunu belirten Güner, "Suçsuz olmanın ötesinde: Mağdurum" dedi
Adalet ve vicdana hala inandığını söyleyen Güner, açıklamasını sevgilerini sunarak tamamladı.