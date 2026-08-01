Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim

Borç Verdiği Paranın Kaynağı ve Vergi Vurgusu

Açıklamasının dikkat çekici bir bölümünde Güner, Haluk Levent’e verdiği borç paranın kaynağına ve vergi konusuna değindi. Borç verdiği paranın, 30 yıllık avukatlık kariyeri boyunca günde 12-14 saat çalışarak kazandığı, tamamen yasal ve vergilendirilmiş parası olduğunu vurguladı. Bu iddialarını desteklemek için tüm vergi beyannamelerini sunduğunu belirten Güner, "Bu ülkede en fazla vergi ödeyen avukatlar arasında olduğum bilinen bir gerçektir" dedi. Güner ayrıca, Haluk Levent'e borç verdiği miktarın 9 kat fazlasını devlete vergi olarak ödediğini ifade ederek, böyle bir borç için "karışık işlere" tenezzül etmesinin mantıklı olmadığını savundu.