Yeniçağ Gazetesi
01 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim

Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Av.Ece Güner, hakkındaki iddialar ve Ahbap'la olan ilişkisi hakkında açıklama yaptı. Ahbap'la hiçbir ilişiği olmadığını belirten Güner, Haluk Levent'e verdiği borcun 9 katını devlete vergi olarak ödediğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 1

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Türkiye’nin önde gelen avukatlarından Ece Güner, kamuoyuna yönelik detaylı bir açıklama metni yayımladı. Güner, üç sayfadan oluşan metinde, hakkındaki iddialara yanıt vererek, tutukluluk sürecine itiraz etti ve masumiyetini vurguladı.

1 14
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 2

Açıklamasına "somut gerçeklere bakma zamanı" diyerek başlayan Güner, 29 Temmuz 2026 tarihinde sunulan tutukluluğa itiraz dilekçesinde, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporunun da yer aldığını belirtti. Güner, bu raporun ilk günden beri yaptığı savunmaları teyit ettiğini vurguladı.

2 14
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 3

Rapora göre, Güner’in Haluk Levent’e borç verdiği, bu borcu büyük zorluklarla yaklaşık bir yıl sonra peyderpey geri alabildiği ve bu işlemlerin tamamının bankacılık sistemi üzerinden "Dolar karşılığı borç" ve "Borç iadesi" kayıtlarıyla yapıldığı belirtildi. Güner, dolar bazındaki kur farkı nedeniyle bu işlemden zarar ettiğini de ekledi.

3 14
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 4

Borç Verdiği Paranın Kaynağı ve Vergi Vurgusu

Açıklamasının dikkat çekici bir bölümünde Güner, Haluk Levent’e verdiği borç paranın kaynağına ve vergi konusuna değindi. Borç verdiği paranın, 30 yıllık avukatlık kariyeri boyunca günde 12-14 saat çalışarak kazandığı, tamamen yasal ve vergilendirilmiş parası olduğunu vurguladı. Bu iddialarını desteklemek için tüm vergi beyannamelerini sunduğunu belirten Güner, "Bu ülkede en fazla vergi ödeyen avukatlar arasında olduğum bilinen bir gerçektir" dedi. Güner ayrıca, Haluk Levent'e borç verdiği miktarın 9 kat fazlasını devlete vergi olarak ödediğini ifade ederek, böyle bir borç için "karışık işlere" tenezzül etmesinin mantıklı olmadığını savundu.

4 14
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 5

Güner, açıklamasında Haluk Levent’e borç verme sürecini detaylandırdı.

5 14
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 6

2023 yılında, deprem felaketinin ardından yaptığı bağışlar üzerine Levent’in kendisine yaklaşarak kişisel borç istediğini belirtti. Güner, Levent’in kendisini ikna etmek için kullandığı gerekçeleri ifadelerinde ve dilekçesinde anlattığını ifade etti.

6 14
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 7

Ancak, borcu tahsil etmeye çalıştığı bir yıl boyunca büyük stres yaşadığını, sinir sisteminin sarsıldığını ve bu süreçte kanser ve borç tahsili endişesi nedeniyle ilaç tedavisine başlamak zorunda kaldığını açıkladı. Doktor raporunu da sunduğunu belirten Güner, "2024 yazı benim açımdan bu kötü kâbus 'bitti' ve bir daha asla Haluk Levent’le görüşmedim" dedi.

7 14
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 8

Borç verme eyleminin Türk Ceza Kanunu’na göre suç olmadığını vurgulayan Güner, Haluk Levent’in kumar sorunu olduğunu o dönemde bilmediğini, bilseydi asla borç vermeyeceğini ifade etti. Güner, "Hata' insana mahsustur... Ancak 'suç' kanunun çiğnenmesini gerektirir... Ben suç işlemedim! Tam tersine benim sıfatım 'Mağdur'dur" dedi.

8 14
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 9

"AHBAP Derneği ile En Ufak Alakam Yok"

Hakkındaki iddiaların AHBAP Derneği ile ilişkisine yönelik kısımlarına da yanıt veren Güner, dernekle en ufak bir alakasının bulunmadığını, on binlerce vatandaş gibi bağış yapmış olmak dışında bir bağının olmadığını belirtti. Güner, derneğin yöneticisi, yönetim kurulu üyesi, denetçisi, avukatı, danışmanı, çalışanı veya gönüllüsü olmadığını vurguladı.

9 14
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 10

Ayrıca, derneğin tanıtımını veya reklamını yapmadığını, yaptığı bağışları dahi "sol elin verdiğini sağ el görmeyecek" inancı nedeniyle paylaşmadığını ifade etti. AHBAP Derneği’nden kendisine yapılmış herhangi bir ödemenin de bulunmadığını ekledi.

10 14
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 11

"Tutuksuz Yargılama Esastır, Adalete İnanıyorum"

Açıklamasının son bölümünde tutukluluk sürecine değinen Güner, tutuksuz yargılamanın esas olduğunu ve masumiyet karinesinin gereği olduğunu vurguladı.

11 14
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 12

Tutuklu yargılamanın "somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi" ile kaçma ve delil karartma şüphesi gerektirdiğini belirten Güner, kendisiyle ilgili somut suç delili olmadığını ifade etti.

12 14
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 13

Güner, MASAK tespitlerini de itiraz dilekçesinin ekinde sunduğunu belirten Güner, "Suçsuz olmanın ötesinde: Mağdurum" dedi

13 14
Av. Ece Güner, Haluk Levent iddialarına yanıt verdi: Devlete 9 katını vergi olarak ödedim - Resim: 14

Adalet ve vicdana hala inandığını söyleyen Güner, açıklamasını sevgilerini sunarak tamamladı.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro