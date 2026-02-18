İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde (AUZEF) ikinci dönem kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. AUZEF’te eğitim gören öğrenciler ikinci dönem için harç ödemesini yaparak derslerini seçebilecekler. 1 Mart’a kadar sürecek kayıt yenileme sonrası ders seçimleri ise 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılacak.

ÖĞRENCİLER ŞOKTA

Ancak AUZEF’te eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme için sisteme girdiklerinde büyük şok yaşadı. Öğrencilerin karşısına çıkan yüksek harç ücreti adeta isyan ettirdi. Bir önceki dönem yaklaşık 3 bin 600 lira harç ödeyen bir öğrencinin ikinci dönem harcının 7 bin 750 lira yükseldiği görüldü. Bazı öğrencilerin harcının ise 14 bin liraya kadar çıktığı görüldü.

YETKİLİLER ‘SİSTEMSEL ARIZA’ DEDİ

Ancak sistemde ödenmesi gereken harç görülmesine rağmen ödeme sistemine girilememesi dikkat çekti. Öğrencilerin yüksek harç ücretlerini görmesi sonrası telefonla ulaştığı yetkililer sistemsel bir arıza meydana geldiğini belirttiği öğrenildi.

Yetkililerin belirttiği arızanın ne zaman giderileceği henüz belirsizliğini koruyor.

Ayrıca yüksek ücretleri gören öğrenciler sosyal medyada isyan etti.