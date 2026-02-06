2025-2026 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi bütünleme sınavları 31 Ocak 2026 Cumartesi ve 1 Şubat 2026 Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları şeklinde tamamlandı. Sınavların bitiminden sonra sonuçların ne zaman duyurulacağı konusunda bilgi bekleniyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanma tarihi henüz resmi olarak bildirilmedi. Genellikle sınavların tamamlanmasının ardından iki hafta içerisinde sonuçların kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bütünleme sınavı sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

AUZEF Bahar dönemi sınav takvimi

Ara Sınav (Vize) : 25 - 26 Nisan 2026

Bitirme Sınavı (Final) : 06 - 07 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı (Telafi) : 11 - 12 Temmuz 2026

AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

Ders Seçim İşlemleri : 23 Şubat - 01 Mart 2026

Ders Ekle-Sil Dönemi : 02 Mart - 08 Mart 2026

Üstten Ders Alma Dönemi : 02 Mart - 08 Mart 2026